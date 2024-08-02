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Muğla'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kardeşini silahla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ağabey ile kardeş arasında çıkan alacak-verecek meselesi tartışması kanlı bitti. Silahına davranan ağabey sokak ortasında kardeşini silahla bacağından vurdu. Korku dolu o anlar anbean kameraya yansıdı. 

Dalyan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, H.A., kardeşi Şahin A. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., yanındaki silahla kardeşini bacağından vurdu.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ 

Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden H.A., silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da korku dolu anlar! Sokak ortasında kardeşini silahla vurdu - 1. Resim

EKİPLER HER YERDE SALDIRGANI ARIYOR 

Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Şahin A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kardeşini vurup kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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