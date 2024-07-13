Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur otobüsü önce bir fırına ardından eve çarpıp durdu. Olayda 4'ü ağır çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken ekipler yaralıların yardımına koştu.
Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.
4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı