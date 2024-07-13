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Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla, Kaza, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur otobüsü önce bir fırına ardından eve çarpıp durdu. Olayda 4'ü ağır çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken ekipler yaralıların yardımına koştu. 

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan fırın ve araca, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu.

Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kazada yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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