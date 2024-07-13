Muğla'da tur otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2024 10:46 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Ula ilçesinde freni boşalan tur otobüsü önce bir fırına ardından eve çarpıp durdu. Olayda 4'ü ağır çok sayıda yaralı olduğu kaydedilirken ekipler yaralıların yardımına koştu.