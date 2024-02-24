Muharrem İnce'den muhalefete yaylım ateşi: PKK'ya selam verirseniz halk hesap sorar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katıldığı programda muhalefete sert sözlerle yüklendi. İnce, "Muhalefetin yöntemleri yanlış. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Zaten 6'lı Masa ilke ittifakı değil çıkar ittifakıydı" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde parti liderleri ve adaylarını çalışmalarına hız verdi.

"MUHALEFETİN YÖNTEMLERİ YANLIŞ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de CNN Türk'te katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete sert sözlerle yüklenen İnce, "Muhalefetin yöntemleri yanlış. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz. Güvenlik tencerenin önündedir. PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar." dedi.

"6'LI MASA ÇIKAR İTTİFAKIYDI"

İnce açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Çekilmeler muhalefetin aleyhine. Yerel seçimde süreç iyi yönetilmiyor. Baştan kurgu yanlıştı zaten. 6'lı Masa ilke ittifakı değil çıkar ittifakıydı. Herkesin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu ittifak olmaz. Ortaya ilkeleri koyarsınız, dersiniz ki biz bilimi esas alacağız, biz ekmeği nasıl ucuza yediririz bunun hesabını yapacağız."

"KAAN'LA GURUR DUYUYORUM"

İnce ayrıca yerli savaş uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması için de "Gurur duyuyorum. Memleket için yapılan şeyleri destekliyorum" ifadelerini kullandı.