Muhtar cinayetinde yeni gelişme! Aynı aileden 4 kişiye müebbet

21 Aralık 2023 18:46 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 18:47

Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca Köyü Muhtarı Yüksel Ülperen aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Bekir Özgen (18) tarafından 12 Aralık 2022 tarihinde silahla öldürülmüştü. Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Bekir Özgen, Bayram Özgen, Tevfik Özgen, Hüseyin Özgen ve tutuksuz yargılanan Emine Özgen katıldı. Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

“SİLAHINI ÇEKMESEYDİ ATEŞ ETMEYECEKTİM”

Mahkeme salonunda son kez dinlenilen Bekir Özgen, 2 sayfadan oluşan yazılı savunmasında olaydan dolayı çok üzüldüğünü belirterek, "Yüksel amca silahını çekmese ateş etmeyecektim. Olaydan dolayı çok üzgünüm, pişmanım, ailesinden özür diliyorum ve affetmelerini istiyorum" dedi. Sanık Hüseyin Özgen ise Yüksel Ülperen'e tabancayla kendisinin ateş ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Bayram Özgen, beraatını talep ederken, Tevfik Özgen de cinayetle ilgisi olmadığını söyleyip tahliyesini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Bayram, Emine, Tevfik ve Hüseyin Özgen'e 'Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bekir Özgen'in olay tarihinde 18 yaşından küçük olması sebebiyle cezası 15 yıla indirilirken, sanıklara iyi hal indirimi uygulanmadı. Ayrıca sanıklardan 4'üne 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da 2'şer yıl, Bekir Özgen'e ise aynı suçtan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi.