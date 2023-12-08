Muhtardan skandal sözler! Dicle Elektrik çalışanlarına 'DEAŞ' yakıştırması yaptı

8 Aralık 2023 11:16 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:30

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçak elektrik için kontrol çalışmaları yapan DEDAŞ ekipleri gittikleri noktalarda sık sık saldıırya uğruyor. Buna bir örnek de Diyarbakır'da yaşandı. Dicle Elektrik çalışanları Diyarbakır’da yeni bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte dağıtım bölgesindeki alanlarda kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını hızlandıran şirket, Dicle ilçesinde incelemelerde bulundu. Kırsal Kocaalan mahallesine giden ekipler, kayıt dışı elektrik tüketimi tespiti amacıyla sayaç kontrolü esnasında mahalle muhtarı tarafından sözlü tacize uğradı.

MUHTAR 'MAHALLEYE ALMAYIN' ÇAĞRISI YAPTI

Muhtar, kamu hizmeti sağlayan, kayıt dışı elektrik tespitinde bulunmak isteyen ekibi kovmaya kalktı. Diğer taraftan mahalle sakinlerini telefonla arayarak kapılarını görevlilere açmamaları yönünde telkinde bulundu.

DEDAŞ ÇALIŞANLARINA SKANDAL 'DEAŞ' BENZETMESİ

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mahallede jandarma tarafından alınan tedbire karşı çıkan muhtar, önce dağıtım şirketinin çalışanlarını sözlü biçimde taciz etti. Çalışanların ortamı yumuşatma girişimine karşın dağıtım şirketi için muhtar, “DEDAŞ (Dicle Elektrik) DAİŞ’tir, farkı yok' ifadesini kullandı. Ekiplerin buradan hemen ayrılmasını isteyen muhtar, “Beni görevden alsalar bile köyden çıkacaksınız” diyerek görevlileri mahalleden kovdu. Tüm bu konuşmalar, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.