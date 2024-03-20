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Murat Kurum mal varlığını açıkladı! İşte tam liste

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum mal varlığını açıkladı! İşte tam liste

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, seçime sayılı günler mal varlığını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kendisi ve ailesine ait mal varlığını açıkladı.

Murat Kurum'un iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kurum’un Ankara Çankaya’da kendi adına bir evi, eşi Şengül Kurum’un annesi ve babası için aldığı Altındağ’da bir evi, yine Kurum'un eşi üzerinde İstanbul Kağıthane’de oturdukları bir evlerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Murat Kurum'un üzerine kayıtlı 2023 model Peugeot 408 arabasının bulunduğu kaydedildi.

Kurum'un 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avrosunun bulunduğu aktarılan açıklamada, eşi ve çocukları üzerinde toplamda 3 milyon 333 bin lira değerinde muhtelif altın ve takı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Kurum'un eşi Şengül Kurum'un Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu belirtildi.

Murat Kurum mal varlığını açıkladı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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