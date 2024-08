Murat Kurum'dan İmamoğlu'na sert tepki: Millet için para yok ama Paris'te parti yapmaya paraları buluyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli programında CHP'yi eleştirdi. İBB'nin Paris'teki lüks davetlerine tepki gösteren Kurum, "Biz deprem dönüşümü yaparken onlar Paris'in balo salonlarında keyif çatıyorlar. Millete hizmete gidecek olan SGK borçlarını ödemiyorsunuz ama iş Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde paraları, kaynakları buluyorsunuz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve programlar için Kocaeli'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; AK Parti Kocaeli 108. İl Danışma Meclisi'ne katıldı.

Programda konuşan Bakan Kurum, "Bugün bu salonu dolduran her biriniz; tarihimizin en büyük depremlerini yaşasanız da her defasında yeniden doğmasını başardınız. Ayağa kalktıktan sonra Kocaeli'yi milli ekonomimizin gurur kaynağı, Türk sanayisinin yüz akı yaptınız. Ülkemizin her bir karışı için mücadele ettiniz. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Bizi dava arkadaşı yapan, bizi kardeş yapan Allah'a hamdediyorum. Biz AK Parti'yiz! 2002'de bu aziz millet ellerini ve yüreklerini birleştirdi ve 22 yıl önce, Anadolu toprağına bir tohum attı. Yıllar geçtikçe o tohum bir Anadolu Çınarı oldu. Hep birlikte; bu ülkenin şehirlerini, terkedilmiş ilçelerini, kasabalarını, köylerini yeniden imar ettik. Cennet vatanımızı Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle, yatırımlarla, projelerle tanıştırdık" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARTİSİYİZ"

"Biz sadece, milletimizin emirlerini yerine getirdik" diyen Bakan Kurum, "Bu vefalı millete karşı böbürlenerek yürümedik. Kibre kapılmadık, gurura yenilmedik ve biz bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Türkiye'nin, ümmetin lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşleriyiz, yol ve dava arkadaşlarıyız. Ülkemizin yarınları için mücadele etmeye; Türkiye'nin en güçlü çevre ve şehircilik yatırımlarını üretmeye devam ediyoruz. Göreve gelir gelmez soluğu deprem bölgemizdeki 11 ilimizde aldık. Yaraları sarmak için bir seferberlik şuuruyla çalışıyoruz. Yeni yuvalarımızı en süratli şekilde inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"3 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

Kocaeli'mizde de bir yandan kentsel dönüşüm projeleri yapılacağını diğer yandan doğal güzellikleri arttıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bir taraftan Marmara'yı ve Körfez'i koruyacak, diğer taraftan dar gelirli kardeşlerimize yeni sosyal konutlar yapacağız. Kocaeli'mizin evlatları bizden sağlıklı ve güvenli yeni yuvalar istedi. Biz de TOKİ'mizle bugüne kadar 12 binden fazla yeni yuvamızı sizlere armağan ettik. Binlerce yeni yuvamızı yükselttik. Dilovası'na uzandık, Kömürcüler Osb'yi yeni yerine taşıyoruz. Dilovası'ndaki kardeşlerimizi hava kirliliğinden kurtarıyoruz. Kocaeli'mizin tamamında deprem riskli olan 14 bin konutumuzun dönüşümünü de hamdolsun tamamladık. Bugün Kocaeli'mizin 30 ayrı noktasında, on binlerce işçi kardeşimizle, mimarlarımızla, mühendislerimizle alın teri döküyoruz.

İzmit Cedit Mahallemizde, tüm Marmara bölgesine örnek olacak projemizi yapıyor, bin 105 konutumuzu ve dükkânımızı bitirmek için canımızı dişimize takıyoruz. Yine, TÜPRAŞ'ın hemen yanında yer alan Barbaros Mahallesindeki riskli alanda bulunan kardeşlerimizi Derince Sopalı'da bulunan proje alanımıza taşıyoruz. Burada 534 yeni, güvenli yuva ve işyerimizi kardeşlerimize 3 ay içerisinde teslim edeceğiz. Mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

"BİZ DEPREM DÖNÜŞÜMÜ YAPARKEN ONLAR PARİS'TE KEYİF ÇATIYORLAR"

"Vatandaşlarımız bizden evlatlarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri yeni yeşil alanlar istediler" diyen gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; "Kocaeli'mize 14 millet bahçesi kazandırdık, 9'unu sizlerin hizmetine sunduk. Diğerlerini de en kısa sürede tamamlayarak hizmetinize sunacağız. İzmit Körfezi'nde, Marmara denizimizi geleceğe en temiz haliyle taşımak için tarihimizin en kapsamlı dip çamuru temizliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de yine gidecek ve temizlik çalışmalarımızı yerinde göreceğiz. İşte eser siyaseti, AK Parti, Cumhur İttifakı budur. Bize çalışmak, birlikte omuz omuza yürümek düşer. Biz, Türkiye'yi büyütmeye yeminli kadrolarız.

Peki biz böyleyken; muhalefetin böyle bir derdi var mı? Maalesef Türkiye'de öyle bir muhalefet var ki tek bir konuda bile ülkemizden yana duramıyorlar. Türkiye'ye dair herhangi bir hedefleri de hayalleri de yok. Hatırlayacaksınız deprem bölgesine gelip oradaki afetzede kardeşlerimize, Konut yapacağız, bedava dağıtacağız' dediler, sözler verdiler. Şimdi birçok büyükşehir belediyesini almalarına rağmen tek bir konut dahi yapmadılar. Depremzede kardeşlerimizi yüz üstü bıraktılar. Biz milletimizin yaraları sarılsın diye yüz binlerce güvenli konut yaparken, onlar Roma'da günlerini gün ediyorlar. Biz İstanbul'da, Kocaeli'de deprem dönüşümü yaparken onlar Paris'in balo salonlarında keyif çatıyorlar" dedi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK LANSE EDİYORLAR"

CHP'yi eleştiren Bakan Kurum, "Bakın biz terör şebekesi PKK'yla mücadele ediyoruz, itiraz CHP'lilerden geliyor. Biz FETÖ'cü hainlerin peşine düşüyoruz, ses yine bunlardan geliyor. Ben bu PKK ve FETÖ ihanet şebekelerine Kocaeli'den sesleniyorum. 780 bin kilometre vatan toprağımızın tek bir çakıl tanesini alamayacaksınız, bu kutlu devleti parçalayamayacaksınız. Siz isteseniz de istemesiniz de bu kadrolarla hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün aynı CHP, özgür Karabağ için Libya'daki varlığımız için en sert sözleri sarf ediyor. Bunlar; Gazze'nin Kuvayı Milliyesini, HAMAS'ı terör örgütü olarak lanse ediyorlar. Biz de buradan bir kez daha haykırıyoruz; İsrail terörü, mutlaka sona erecektir, Filistin mutlaka özgür olacaktır. Nerede bir kardeşimizin canı yanıyorsa, biz oralıyız. Bu yüzden bizim için Gazze Kocaeli'dir, Kocaeli Gazze'dir. Buradan, Orhangazi'nin şehrinden; Filistin'in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

"CHP ÜLKENİN STRATEJİK DEĞERLERİNE HİÇBİR SAYGILARININ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

CHP'nin sınır tanımadığını söyleyen Bakan Kurum, "En son Mavi Vatan anlayışımıza 'Masal' diyerek, bu ülkenin stratejik değerlerine hiçbir saygılarının olmadığını da gösterdiler. Zaten CHP'den de bundan başkası beklenmez. Ama sizin şundan hiç şüpheniz olmasın. Bu aziz millet ferasetli millettir. Bu millet; CHP'den hiçbir bir vizyon, hiçbir gelecek beklememektedir. Çünkü bu milletin umudu AK Parti'dir. Umut, bu milletin 15 temmuz meydanlarında kurduğu Cumhur İttifakı'dır. Umut millete sevdalı lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz muhalefete dün İstanbul'dan yaptığımız çağrımızı Kocaeli'mizden de yapalım. Arkadaşlar, seçim artık bitmiştir. Milletimiz kararını vermiştir. Bakın seçimin üzerinden aylar geçmesine rağmen maalesef hala meydanda yoksunuz. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine bakmalı, başka gündemlerin peşine düşmemelidir. Şehirlerimizin polemiklerle, yalanla kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya değil. hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"PARİS'TE PARTİ YAPMAYA GELDİĞİNDE PARALARI BULUYORSUNUZ"

Türkiye deprem ülkesi olduğunu her defasında hatırlatan Kurum, "Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Biz depreme karşı adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ama artık muhalefetin de artık elinizi taşın altına koyması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Biri personel vermiyorsunuz deyip bahane uyduruyor, bir diğeri üzerine düşen işleri yapmadan, 'Bakanlıktan alacağım var' diyor. Arkadaş, millete hizmete gidecek olan SGK borçlarını ödemiyorsunuz ama iş Paris'te, Roma'da parti yapmaya geldiğinde paraları kaynakları buluyorsunuz. Bu millet sizi, bu aymazlığın, bu bahanelerin arkasına sığınırken değil; işinizi hakkıyla yaparken görmek istiyor; kendi yanında görmek istiyor. Paris'e gelince para var ama SGK borcu deyince 'Para yok' diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ HALEN BİZE GÜVENİYOR"

Sözlerini her daim tutacaklarının altını çizen Bakan Kurum, "Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, 81 ilimizde 'Seçimi kazansak da kaybetsek de sözlerimizi tutacağız' dedik. Çünkü bizim için asıl olan Türkiye'dir, milletimizin geleceğidir. Söz veriyoruz, bizi polemikte değil, dönüşüm alanlarında, yeşil alanlarda göreceksiniz. Bizi kavgada değil; sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında bulacaksınız. Şundan emin olun. Her ne kadar yerel seçimlerde istediğimiz neticeleri alamasak da milletimiz halen bize, AK Partimize, Cumhur İttifakımıza güveniyor. Milletimiz, yerel seçimlerde bize kendi öz evladına nasihat eder gibi ince bir mesaj verdi. 'Yarın yine sandığa gideceğim. Sen eksiklerini gider; benim oyum yine sana' dedi. Bize düşen; partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimize koşmaktır. 2002'nin kendi şartları olduğunu, artık 2024'ün kendi şartlarıyla geldiğini unutmadan koşacağız" dedi.