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Türkiye'den İsrail'in okul katliamına sert tepki! İnsanlığa karşı yeni bir suç

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Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" açıklamasında bulundu. 

Dışişleri: İsrail’i durdurmak için adım atmayanlar bu suçlara ortak oluyor

"İSRAİL'E KARŞI DURMAYANLAR SUÇLARIN ORTAĞIDIR"

Açıklamada soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret edilerek, "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" sözleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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