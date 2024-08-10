İsrail Gazze'de okul bombaladı! En az 100 Filistinli öldü, onlarca yaralı var

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu sabah namazı kıldıkları sırada bombaladı. Saldırıda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde zulme devam eden İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor. 40 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlercesinin ise yaralandığı bölgede sabahın erken saatlerinde yeni bir saldırı daha gerçekleşti.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SIĞINMIŞTI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

CESETLER PARÇALANDI VE YANDI

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını, bundan dolayı sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiğini belirtti.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.