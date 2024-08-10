Önce katliam sonra olimpiyat! İsrail’in eli kanlı sözde sporcuları Paris’te yarışıyor

israil olimpiyata eli kanlı askerlerini gönderdi. Gazze’de Filistinlilere silah sıkan altısı kadın, 14 sporcu müsabakalarda yarıştı. Bunlara bir de özel koruma protokolü uygulandı. Filistinli araştırmacı Muin Naim’in verdiği bilgilere göre 88 kişilik İsrail kafilesinin en az 50’si son katliam sürecine aktif destek verdi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Paris 2024 Olimpiyatlarına katılan İsrailli sporcuların birçoğu, eli kanlı katil çıktı. İsrail kafilesinde yer alan ve tekvando, yüzme, judo, futbol ve jimnastik branşlarında yarışan 14 İsrailli sözde sporcunun silah ve füzeler önünde yaptığı katliam çağrılarını görmezden gelen Olimpiyat Komitesi bir de bu katillere özel koruma protokolü uyguluyor. İsrail kafilesinde yer alan bazı İsrailli sözde sporcular olimpiyata günler kalıncaya kadar ordu içerisinde görev yapmaya devam etti. Siyonist katliam çetesi içerisinde 6 kadın da bulunuyor.



SOSYAL MEDYADA TEMİZLİK

İsrailli ritmik jimanstikçi Diana Sverstov, Romi Paritzki ve Artem Dolgopyat, yüzücüler Meron Amir Harouti ve Denis Loktov, atlet Judoka Inbar Lanier, tekvandocu Avishag Samberg ve Sagi Aharon Muki, judocu Peter Paltchik, futbolcu Oscar Gloukh, Ofir Davidzade ve Peter Paltchik Paris’te yarışan siyonist katillerden bazıları. Filistinli araştırmacı Muin Naim’in verdiği bilgilere göre 88 kişilik İsrail kafilesinin en az 50’si (kadın ve erkek) bu son katliam sürecine aktif destek verdi. Yarışmacıların yaş ortalamasına vurgu yapan Naim “Sadece zorunlu askerlik itibarıyla değil, bu sözde sporculardan birçoğu gönüllü yazıldı ve 2-4-6 aylık gönüllü askerlik yaptı” dedi. Öte yandan İngiliz The Guardian gazetesi “Fransız Siber Suçlarla Mücadele Birimi, İsrail Spor Bakanlığını Gazze katliamına destek veren yarışmacıların sosyal medya hesaplarını temizleme konusunda uyardı” diye yazdı. Sözde sporcular daha sonra sosyal medya paylaşımlarını sildi. Buna rağmen ellerinde silah veya Gazze’ye atılan füzeler önünde verdiği pozlarla birlikte video kayıtları ise duruyor. Filistinliler aleyhinde vahşet ve katliam çağrısı yapan katillerin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile diğer siyonist bakan ve komutanlarla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

FİLİSTİNLİ 350 SPORCU KATLEDİLDİ

Gazze’de tarihte eşine az rastlanır bir katliama imza atan İsrail’e, Olimpiyat Komitesi ve Fransız güvenlik güçlerinin aldığı karar gereği başka hiçbir ülkeye uygulanmayan özel protokol uygulanıyor. İsrail medyası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un konu ile ilgili İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog’u aradığını ve özel teminat verdiğini aktardı. Filistinli araştırmacı Naim “Şu ana dek Gazze’de 350 Filistinli profesyonel lisanlı sporcunun şehit edildiğini tespit ettik. Bu sebeple Paris’te yaşanan olay tarihî bir skandaldır. O kafilede olanlar eli kanlı katiller. Rusya’ya Ukrayna ile savaştığı için ambargo uygulayan ABD-İsrail-Avrupa ittifakı, henüz ellerindeki kan kurumayan onlarca suçluyu sporcu olarak yarıştırıyor. Hem de özel güvenlik tedbirleri altında” dedi. Naim ayrıca kafilede yer alanların hastane katliamları dâhil birçok suça iştirak ettiğini ve Lahey’de yargılanmaları gerektiğini vurguladı.