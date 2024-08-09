ABD'den İsrailli bakana sert tepki! Beyaz Saray Gazze'de ateşkes görüşmeleri için tarih verdi

Gazze'de aylardır devam eden katliamda ateşkes arayışı sürüyor. İsrail'in defalarca baltaladığı görüşmeler yeniden başlıyor. Türkiye "çabaları takdirle karşılıyoruz" açıklaması yaparken, Beyaz Saray ateşkes görüşmeleri için tarih verdi. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby aynı zamanda ateşkes anlaşmasına karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki gösterdi.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 40 bin Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail, tüm dünyanın çağrılarına rağmen ateşkes taleplerini her defasında baltaladı. Gazze'de ateşkes umutları yeniden yeşerdi.

ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerine Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden destek geldi. Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes için tarafların 15 Ağustos'ta Doha veya Kahire'de buluşacağını açıklarken, John Kirby anlaşmaya karşı çıkan aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'e tepki gösterdi.

TARAFLAR BİR KAÇ GÜN SONRA BULUŞACAK

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasının ardından tarafların harekete geçtiğini ve en kısa zamanda müzakereler için buluşma yönünde bir iradenin ortaya çıktığını belirtti.

Bu kapsamda 15 Ağustos Perşembe günü Katar'ın başkenti Doha veya Mısır'ın başkenti Kahire'de tarafların bir araya gelmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

İSRAİLLİ BAKANA SERT TEPKİ

Kirby, aynı zamanda, "Gazze'de bir an önce ateşkese ulaşılması" çağrılarına tepki gösteren aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'e net sözlerle tepkisini ortaya koydu.

Olası anlaşmayı "Hamas'a teslim olmak" şeklinde nitelendiren İsrailli bakanı, "Bu, kaçırılanların hayatlarını ve İsrail'in kendi güvenliğini tehlikeye atıyor" sözleriyle eleştiren Kirby, ABD'nin İsrail'in güvenliği için sayılamayacak kadar çok şey yaptığını ve bunların göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Kirby, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bay Smotrich temel olarak bu savaşın sonsuza kadar sürmesini öneriyor ve esirlerin hayatlarının önemli olmadığını savunuyor. Kendisinin bu argümanları tamamıyla yanlış ve İsrail kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." dedi.

AVRUPA VE ARAP ÜLKELERİNDEN ATEŞKESE DESTEK

BAE. Umman, Kuveyt, Irak ve Lübnan, İsrail'in 10 aydan fazla süredir Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonlandıracak ateşkes için arabulucu ülkelerin müzakereleri yeniden başlatma çağrısına destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel da "Bölge korkunç bir çatışmanın eşiğinde. Acilen bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleriyle desteğini açıkladı