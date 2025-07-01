Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Temmuz 2025 21:00 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 21:03 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı. Erdoğan mesajında, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti: "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kanuni Sondaj Gemisi"nin görseline yer verdi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir