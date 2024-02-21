Mustafa Destici'den Erbakan'a "Özür dile" çağrısı: Bizi hayal kırıklığına uğrattı

BBP lideri Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oy oranlarıyla ilgili sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Destici, "Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Aldığımız oyu neden düzgünce söylemiyorsun. Camiamızdan, mensuplarımızdan özür dilemesini ve bu sözlerini düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞARI, İTTİFAK ORTAKLARININ ORTAK BAŞARISIDIR"

Destici, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın "Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı teklifte bulundular" ifadesine tepki gösterdi. Destici, "Yeniden Refah'ı Cumhur İttifakı'na davet ederken, bize gelecek oyların onlara kayma olasılığını göze alarak bunu yaptık. Biz oy değil milleti devleti önceleyerek bunu yaptık. Onlar da seçime girdi; biz yüzde 1 oy aldık onlar da yüzde 2'nin üzerinde oy aldılar. Neticede cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı başardık. Bu ittifakın paydaşlarının ortak başarısıdır." dedi.

"ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Destici sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Yeniden Refah Partisi’ni kardeşlerimizin partisi olarak görüyoruz. Biz hassasiyet gösteriyorsak aynı hassasiyeti de Yeniden Refah Partisi’nin genel başkanından bekleriz, daha doğrusu bekliyorduk. Bizi hayal kırıklığına uğrattı. Aldığımız oyu neden düzgünce söylemiyorsun, yüzde 1 aldık, yüzde 1 dersin. Biz Sayın Erbakan’ı dili sürçtü olarak kabul etmek istiyoruz. Bunun için de camiamızdan, mensuplarımızdan özür dilemesini ve bu sözlerini düzeltmesini bekliyoruz"

NE OLMUŞTU?

Fatih Erbakan, önceki gün şunları söylemişti: "Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vaz geçmiştik.

Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik. Üstelik tabanımızda AK Parti’yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik."