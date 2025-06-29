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Naci Görür'den korkutan sözler: Ülkemizde en büyük deprem üreten zon

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Naci Görür&#039;den korkutan sözler: Ülkemizde en büyük deprem üreten zon
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyük deprem üreten bir dalma-batma zonu" dedi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

AFAD, bugün saat 5:49 sularında Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

"EN BÜYÜK DEPREM ÜRETEN..."

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından paylaşım yaptı.

Görür, depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Yay Zonunda 4,2 deprem oluştu. Bu zonun Doğu Anadolu Fay Zonu ile de ilişkisi var. Bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem odağı da dalan levha üzerinde. Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyük deprem üreten bir dalma-batma zonu. Geçmiş olsun."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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