Naci Görür'den korkutan sözler: Ülkemizde en büyük deprem üreten zon

Sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Helen-Kıbrıs Yayı ülkemizde en büyük deprem üreten bir dalma-batma zonu" dedi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanından sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

AFAD, bugün saat 5:49 sularında Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

"EN BÜYÜK DEPREM ÜRETEN..."

Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından paylaşım yaptı.

Görür, depreme ilişkin şu ifadeleri kullandı: