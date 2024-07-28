Naci Görür'den "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" anketine tepki: Bu kadar çabuk unutamazsınız!

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ASAL Araştırma'nın dün yayınladığı "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" anketinden çıkan sonuca tepki gösterdi. "Deprem" cevabının verilmemesine isyan eden Görür, "Benim güzel kalpli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kadar çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz." dedi.

Asal Araştırma, 10-17 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 18 yaş ve üzeri toplamda 2 bin kişi ile gerçekleştirilen ankette "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 64.6'sı "Ekonomi/Hayat Pahalılığı", yüzde 6,2'si "Mülteciler", yüzde 5,5'i "Adaletsizlik" cevabını verdi.

Anketten çıkan diğer sonuçlar şöyle:

İşsizlik/İstihdam:%3.4

Eğitim:%3.0

Güvenlik:%1.7

Terör:%1.2

Ahlaki değer kaybı:%0.6

Başıboş sokak köpekleri:%0.5

Anayasa:%0.4

Her şey sorun:%6.6

Diğer:%2.4

Sorun yok:%1.2

Fikrim yok/Cevap yok:%2.7

NACİ GÖRÜR'DEN "DEPREM" TEPKİSİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu anketten çıkan sonuca tepki gösterdi. "Deprem" cevabının verilmemesini eleştiren Görür, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Halk TV’de Türkiye’nin en önemli sorunlarını gösteren bir araştırma yayınlandı. ASAL diye bir kurum yayınlamış galiba. Ankette pahalılık var, güvenlik var, işsizlik var, terör var, ahlak kaybı var, anayasa var, Daha neler neler var. Olmayan ne biliyor musunuz? Deprem yok, deprem. Daha yakında elli binden fazla suçsuz , günahsız insanlarını gömmüş bir toplumun gerçeği bu. Televizyondaki konuşmacılar da herşey normalmiş gibi bunu tartışıyorlar.



Benim güzel kapli insanlarım depremde kaybettiğimiz canlarımızı bu kada çabuk unutamazsınız. Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz. Siz bu değilsiniz. Sizi yönetenlerden deprem dirençli kentler talep ediniz. Sevgiyle"