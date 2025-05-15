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NATO'dan övgü! "Türkiye büyük bir rol oynuyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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NATO&#039;dan övgü! &quot;Türkiye büyük bir rol oynuyor&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rutte, "Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününe başlarken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye toplantıya ev sahipliği için teşekkür eden Rutte, haziranda yapılacak NATO Zirvesi, "Rusya tehdidi", "Çin ordusunun inşası" ve terörizm gibi birçok konuyu ele alacaklarını söyledi. Rutte, NATO'nun kendini koruması için yeterli parayı harcaması ve gerekli savunma sanayisi üretimini yapması konularında görüşmeler yapacaklarını aktararak Rusya'dan daha iyi konumda olmaları gerektiğini belirtti.

Rutte, Ukrayna'daki savaşı sonlandırarak kalıcı barışı sağlamak için neler yapabileceklerini istişare edeceklerini kaydetti.

Rutte, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hollanda'nın Lahey kentinde haziranda yapılacak NATO Zirvesi öncesinde birçok ülkenin yüzde 2'lik savunma harcaması sınırına ulaşacağını düşündüğünü dile getiren Rutte, 8 NATO üyesinin henüz bu sınıra gelmediğini ifade etti.

Rutte, NATO Zirvesi'ne İttifak dışındaki partnerlerin katılması konusunda henüz bir duyuru yapılmadığını söyledi. Savunma harcamaları konusunda çok daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen Rutte, bu konuda ABD gibi ülkelerin beklenti içinde olduğunu dile getirdi.

NATO'dan övgü!

"TOP ARTIK AÇIKÇA RUS SAHASINDA"

Rutte, "Ukrayna'nın ateşkes ve acil müzakerelere hazır olduğu çok net. Bu, kesinlikle açık. Top artık açıkça Rus sahasında. Ne yaptıklarını, neden burada olduklarını veya olmadıklarını açıklamalılar." diye konuştu.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR"

Ukrayna ile Rusya arasındaki iletişim kopukluğunu ABD Başkanı Donald Trump'ın onardığını kaydeden Rutte, "(İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri) Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü Türkiye, tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip." dedi.

Rutte, Türkiye'nin müzakereler için ciddi bir ortam olarak görüldüğünü vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın müzakereleri olumlu sonuçlandırabileceğini vurguladı.

Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı satışlarıyla ilgili soruyu cevaplayan Rutte, NATO üyelerinin birbirlerine silah satışına kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtti. Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisinin "oldukça etkileyici" olduğunu vurgulayarak Türk şirketlerinin Avrupa, ABD ve Kanada'daki şirketlerle yaptığı işbirliklerine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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