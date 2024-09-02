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Niğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Niğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir çoban, baraj üzerinde iki cansız beden buldu. Boğularak hayatlarını kaybettiği değerlendirilen cesetlerin baba ve 4 yaşındaki kızına ait olduğu ortaya çıktı.

Acı haber Niğde’den geldi. Barajda su yüzeyinde bulunan 2 cesedin kimlikleri tespit edildi.

CESETLERİ ÇOBAN FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçeli beldesinde bulunan barajda bir çoban, su yüzeyinde hareketsiz duran iki kişiyi fark etti. Çobanın durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Niğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu - 1. Resim

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ! ACI DETAY...

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin Ümit A. (30) ile kızı Fatma Hüma A. (4) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda baba ve kızının su yüzeyindeki cansız bedenleri kıyıya çekilerek otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. 

Niğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu - 2. Resim

Baba ve kızının boğularak hayatlarını kaybettiği üzerinde durulurken, Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de acı olay: Barajda bulunan iki cesedin kimliği belli oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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