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Niğde'de göçük! 2 ölü, 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Niğde'de bir patates deposunda çökme meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Niğde'nin Çarıklı köyünde yapımı devam eden patates deposu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. 

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı.

Niğde'de göçük! 2 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de göçük! 2 ölü, 4 yaralı - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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