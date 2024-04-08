Niğde'de göçük! 2 ölü, 4 yaralı

Niğde'de bir patates deposunda çökme meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken; 3'ü ağır 4 işçi yaralandı.

Niğde'nin Çarıklı köyünde yapımı devam eden patates deposu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3'ü ağır 4 işçide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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