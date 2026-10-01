"Normal bir evlat değildi"... Şarkıcı Güllü'nün kardeşi duruşmada sert konuştu

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada aile bireyleri tanık olarak dinlendi. Kader Tut ölümün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını söylerken, Tuğberk Gülter annesinin daha önce de düştüğünü ve zaman zaman halüsinasyon gördüğünü söyledi.

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Yalova'da şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması sürerken, sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve tanıkların beyanları ortaya çıktı.

Gülter, annesinden nefret etmediğini savunarak kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti, Kervan Eminoğlu'na gönderdiği "Annem birazdan kendini atıyor" mesajının şaka amaçlı olduğunu söyledi. Gülter ayrıca uyuşturucuyu en son 7 yıl önce kullandığını, annesini sandalyeye bağlama gibi bir şiddet geçmişinin olmadığını ve evdeki kameraları devre dışı bırakmadığını öne sürdü.

Gülter'in avukatı ise Sultan ile Burçin arasındaki görüşmeye ilişkin delilin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu görüşmeyle ilgili soru sorulmamasını talep etti.

Sultan Nur Ulu

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞİ: KAZA OLDUĞUNA İNANMIYORUM

Duruşmada Güllü'nün kardeşi Kader Tut da tanık olarak beyanda bulundu.

Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili konuşan Tut, "Tuğyan normal bir evlat değil. Eskiden severdim. Çınarcık'ta evli barklı biriyle beraber olana dek" dedi.

Kardeşi Güllü'nün Tuğyan yüzünden çok çektiğini öne süren Tut, "Üniversitede uyuşturucular, eve erkek atmalar" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını söyleyen Kader Tut, "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

TUĞBERK GÜLTER: ANNEM HALÜSİNASYON GÖRÜRDÜ

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de annesine zarar veren herkesten şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu söyledi.

Tuğberk Gülter, olay günü kardeşinin kendisini arayarak "Annem düştü, annem düştü" dediğini aktardı. Çınarcık'a nasıl gittiğini hatırlamadığını söyleyen Gülter, hastanede polisin güvenlik kameralarını sorduğunu ve kendisinin telefondaki uygulamayı alarak polise verdiğini belirtti.

Annesinin sık alkol kullandığını söyleyen Tuğberk Gülter, zaman zaman halüsinasyon gördüğünü de öne sürdü. Bir keresinde annesinin olmayan bir yangın gördüğünü söyleyerek kendisini aradığını, eve gittiğinde ise herhangi bir yangın olmadığını ifade etti.

Normal bir evlat değildi ... Şarkıcı Güllünün kardeşi duruşmada sert konuştu

Tuğberk Gülter, daha önce annesinin düştüğünü de gördüğünü söyledi. Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in kardeşine annelerinin küfürlü konuşup konuşmadığını sorduğu, Tuğberk'in ise "Evet, konuşurdu" dedi.

Öte yandan annesinin kendisine beddua etmediğini belirten Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Gülter ise, "Sen bazı yaptıklarından dolayı sana (Tuğyan) etmiş olabilir" ifadesini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Normal bir evlat değildi ... Şarkıcı Güllünün kardeşi duruşmada sert konuştu

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, maktul Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde, kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18,17 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Normal bir evlat değildi ... Şarkıcı Güllünün kardeşi duruşmada sert konuştu

Olay anına ilişkin kamera ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği, bilirkişi raporunda düşmeden hemen önce genç bir kadının "Hadi görüşüürüüüz" dediğinin değerlendirildiği kaydedilen iddianamede, söz konusu sesin sanık Gülter'e ait olduğu kanaatine varıldığı belirtilmişti.

İddianamede, şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürülmüştü.

Cumhuriyet savcısı iddianamede, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlara dayanarak tutuklu Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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