Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı.

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Türkiye Nükleer Enerji AŞ (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRéalis arasında, CANDU reaktör teknolojisiyle Türkiye’de kurulabilecek nükleer santrale yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Kanada’nın geliştirdiği CANDU teknolojisinin Türkiye’de kullanılabilirliği ve olası santral projesinin teknik detayları değerlendirilecek.

CANDU TEKNOLOJİSİ MASADA

Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisi, Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki seçenekleri arasında yer alıyor. TÜNAŞ ile AtkinsRéalis arasında mart ayında da bu teknolojinin Türkiye’de uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştı.

BAKAN BAYRAKTAR DUYURDU

Anlaşmayı duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Antalya’da düzenlenen COP31’de, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Sayın Julie Dabrusin'in katılımıyla nükleer enerji alanında ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıyan önemli bir imza töreni gerçekleştirdik. Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. ile AtkinsRéalis bünyesindeki Candu Energy Inc. arasında imzalanan "Candu Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması" ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz.

Nükleer enerjide kritik anlaşma! Türkiye ve Kanada arasında CANDU imzası

ANLAŞMAYA NELER DAHİL?

Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz.

Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Mark Carney - Cumhurbaşkanı Erdoğan

KANADA BAŞBAKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MİSAİFİRİ OLMUŞTU

Kanada Başbakanı Mark Carney, geçtiğimiz ay Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu. Carney, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanmıştı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Carney, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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