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Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Numan Kurtulmuş, AK Parti&#039;nin Meclis Başkanı adayı oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçimi için adaylık başvurusunu TBMM Genel Sekreterliğine sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı seçimi için Kurtulmuş'un aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

Abdullah Güler'e, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da eşlik etti.

TBMM Başkanlığı seçim süreci başladı. 28 Mayıs’ta başlayan süreç 1 Haziran tarihinde sona erecek.

Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı oldu - 1. Resim

Başvuru sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Güler, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, "AK Parti Grubu olarak tüm milletvekillerimizin imzasıyla 28. Yasama Dönemi'nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey'i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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