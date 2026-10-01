TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında fon soruşturmaları ve yatırımcıların yaşadığı kaygılara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Kurtulmuş, “Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır” dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına başladı. Genel Kurul’un açılışında milletvekillerine hitap eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son dönemde gündeme gelen fon soruşturmaları, yatırımcıların korunması ve kamu kurumlarının hesap verebilirliği üzerinde durdu. Kurtulmuş, haksız kazanç iddialarının sonuna kadar araştırılması gerektiğini vurguladı. TBMM’nin yeni yasama yılı 1 Ekim itibarıyla başladı.

Kurtulmuş’tan haksız kazanç mesajı: Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı

“KİME KADAR GİDİYORSA MUTLAKA HESAP SORULMALIDIR”

Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların son dönemde yaşadığı kaygıları dikkatle takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Yargının bağımsız incelemesinin devam ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, ilgili kurumların da ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulaması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, son günlerde yaptığı diğer açıklamalarda da fon soruşturmalarının “kim varsa, nereye uzanıyorsa” tamamlanması ve sorumluların mahkeme önünde hesap vermesi gerektiğini söylemişti.

Kurtulmuş’tan haksız kazanç mesajı: Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı

YATIRIMCININ KORUNMASI VURGUSU

Kurtulmuş, sorumluluğu belirlenen kişilerin hukuk önünde hesap vermesinin yalnızca yürütülen soruşturmalar açısından değil, yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarına duyulan güven açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Tasarruf sahiplerinin haklarının korunmasının ekonomik güvenin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, ilgili kurumların süreci dikkatle yürütmesi gerektiğini kaydetti.

TBMM Başkanı daha önce de fonlardaki işlemler nedeniyle çok sayıda vatandaşın birikimlerinin etkilendiğini belirterek, haksız kazanç sağlayanlardan hesap sorulması gerektiğini ifade etmişti.

“MİLLETİN MALINA VE EMEĞİNE SAHİP ÇIKMAK DENETİM VAZİFESİNİN GEREĞİDİR”

Meclisin denetim görevine de değinen Kurtulmuş, parlamentonun sahip olduğu denetim imkanlarının yasa dışı işlemlerin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, “Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir” dedi.

SİYASİ HESAP VEREBİLİRLİK MESAJI

Kurtulmuş konuşmasında siyasi sorumluluk ve hesap verebilirlik konusuna da değindi.

Siyasete duyulan güvenin güçlendirilmesi için siyasetçilerin hesap verme sorumluluğunun artırılması gerektiğini belirten Kurtulmuş, milletin emanetine ilişkin süreçlerin açık ve şeffaf biçimde yürütülmesinin demokratik sistemin itibarını güçlendireceğini söyledi.

“HAKSIZ KAZANÇ DÜZENEKLERİYLE MÜCADELE GÜÇLENECEK”

Şeffaflığın artırıldığı ve kuralların herkese eşit uygulandığı bir ortamda dürüst çalışanların daha fazla değer kazanacağını ifade eden Kurtulmuş, çeteler, kamu kaynaklarına el uzatan yapılar ve haksız kazanç düzenekleriyle mücadelenin de güçleneceğini belirtti.

Kurtulmuş, kamu kurumlarının hesap verebilirliğinin artırılmasının hem demokratik sisteme hem de ekonomiye duyulan güvene katkı sağlayacağını ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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