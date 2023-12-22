O savcının HSK kararnamesiyle görev yeri değişti! İstanbul'dan Adana Cumhuriyet Savcılığı'na tayin oldu

22 Aralık 2023 11:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:57

Sosyal medya hesabında geniş bir takipçi kitlesine sahip avukat B.N.T.'nin Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Savcısı'nın odasında çekilen fotoğrafı gündem konusu olmuştu.

Avukat, İstanbul Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin odasında poz verdiği anı, "Ben asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim" notuyla paylaşmıştı.

Fotoğrafına gelen tepkiler üzerine Instagram sosyal medya hesabını kapatan avukat, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

"İSTEDİĞİM GİBİ GİRER ÇIKARIM"

Olayın yankıları sürerken, avukat B.N.T. ise eleştirilere yanıt vererek, "Savcının odasına istediğim gibi girer, istediğim gibi çıkarım. Paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu, boş mu, kime ait; bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı" ifadelerini kullanarak fotoğrafın bağlamına dikkat çekti.

"SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA, AVUKATA SUÇ DUYURUSU"

Söz konusu görüntülerin adliyelerde olmaması gereken görüntüler olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hem savcı hakkında soruşturma açıldı hem de ilgili avukatla ilgili olarak da baroya suç duyurusunda bulunuldu. Bu tür nahoş görüntülere, fotoğraflara kesinlikle yargımızda müsaade edilemez. Bu tür görüntülerle, yargının da yıpratılmasına müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DAN ADANA'YA TAYİN OLDU

Gelişmelerin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı C.T.'nin görev yeri değiştirilerek Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atanması dikkat çekti.

HSK'nın yayınlanan son kararnamesiyle 81 ilde 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değiştirilen savcılar arasında Çağlayan'da görev yapan C.T. de vardı. Kararnamede, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan C.T.'nin Adana Cumhuriyet Savcılığı'na atandığı görüldü.