Okçuluk Karışık Milli Takımı Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Ağustos 2024 12:41 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme:

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Milli Takımı, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.