Oktay Derelioğlu ve eşine cadde ortasında öldüresiye darp! Eski futbolcu ameliyata alındı

6 Aralık 2023 11:25 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 13:10

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son maganda dehşetine İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Kadıköy'de tanıklık edildi. Üstelik bu sefer ünlü futbolcu ve eşi hedefteydi...

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, cadde ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü.

Derelioğlu çifti araçlarıyla trafikte ilerledikleri sırada saldırıya uğradı.

Futbolcu ve eşini darp eden kişiler, olay yerinden kaçarken dehşet anları kameraya yansıdı.

AMELİYATA ALINDI

Öte yandan Oktay Derelioğlu, aldığı darbeler sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Milli futbolcunun kolunun çıktığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Eşinin sağlık durumu hakkında se henüz bir bilgi paylaşılmadı.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI GEREKİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Derelioğlu, "Eşimle seyir halindeyken yol verdiğimiz araç önümüze kırdı. İçindeki iki şehir magandası araçtan indi ve yanımıza gelip bize saldırdılar. O her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.