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Okul müdürüne sokak ortasında darp! 'Beni tanıdın mı?' deyip saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Okul müdürüne sokak ortasında darp! &#039;Beni tanıdın mı?&#039; deyip saldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da okul müdürü, evine giderken kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine giderken sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Kozan Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Levent Tetik'e yaklaştı ve "Hocam beni tanıdın mı?" diye sordu. Ardından da Tetik'e saldırıp darp etmeye başladı.

Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, müdürü ambulansla Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi. Müdür Tetik'in ifadesinde sağlık durumunun iyi olduğunu, şahsı ise tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri müdürü darbeden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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