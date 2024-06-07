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Ölüm onu camide yakaladı, cesedi gören cemaat şoke oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ölüm onu camide yakaladı, cesedi gören cemaat şoke oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan camiye Cuma namazı için giden vatandaş hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Camideki kişinin bankta hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar şaşkınlık ve durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRÜNCE POLİSE BİLDİRDİLER

Feci olay, öğle saatlerinde Adapazarı ilçesinde bulunan Sarıkışla Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar, bir şahsın cami avlusunda bulunan bankta hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Feridun S. isimli şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

OTOPSİ YAPILACAK

Feridun S.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Feridun S.’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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