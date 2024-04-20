Önce paylaşıp sonra silmişti! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan 'saat' açıklaması

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Nisan 2024 13:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 13:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kolundaki saatle ilgili bazı eleştirilerin ardından sildiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Vekil, "Paylaşımımı arkamda yer alan değerli Ispartalı partililere yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayı sildim. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim." dedi.