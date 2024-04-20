Önce paylaşıp sonra silmişti! Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan 'saat' açıklaması
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kolundaki saatle ilgili bazı eleştirilerin ardından sildiği fotoğrafla ilgili açıklama yaptı. Vekil, "Paylaşımımı arkamda yer alan değerli Ispartalı partililere yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayı sildim. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim." dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşmıştı. TBMM'de ziyaretine gelenlerle fotoğrafını çekip, "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla yapılan paylaşım kısa sürede silinmişti.
FOTOĞRAFI SİLMESİ GÜNDEM OLMUŞTU
Yenişehirlioğlu'nun fotoğrafta görülen kolundaki saate ilişkin yorumlar nedeniyle paylaşımını sildiği öne sürülmüştü. Uzun yıllar oyunculuk yapan, hukukçu ve yazar kimliğiyle tanınan Yenişehirlioğlu, iddiaların ardından fotoğrafı yeniden paylaşarak bir açıklama yayınladı. Metinde şu ifadeler yer aldı:
"SAATİMİ TAKMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililere yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır. Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Twitter'da görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."
Kaynak: Türkiye Gazetesi