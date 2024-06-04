Ordu'da başıboş sokak köpeği, ekmek almaya giden kadına saldırdı

Ordu'nun Kumru ilçesinde başıboş sokak köpeği, ekmek almaya giden kadına saldırdı. Kadın saldırıdan yara almadan kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.

Kumru ilçesine bağlı Karacalı Mahallesi'nde evinden çıkarak ekmek almaya giden Emine Duran'a (60) fırının yakınlarında başıboş sokak köpeği saldırdı.

ANBEAN KAMERADA

Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Köpeğin saldırdığı ve kadını yere düşürdüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KÖPEK KADINI ISIRIYORDU"

Fırının sahibi Yakup Akın, “Karşı binada oturan bir kişinin köpeği vardı. Olay günü burada oturanlar olmasaydı, köpek kadını ısırıyordu. Benim bildiğim bu kadar” dedi.