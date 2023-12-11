Orgeneral Arif Çetin hakkındaki iddialara cevap verdi, 'Yargıda hesaplaşacağım'

11 Aralık 2023 19:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 20:08

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sosyal medya platformu X'te 'Delilerin Delisi' mahlasıyla bilinen Muhammed Yakut, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.

"ŞAHSIMA İFTİRA ATILDI"

Bu söylentilere Çetin'den cevap geldi. Orgeneral Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şahsıma yönelik bir kısım iftiralar ortaya atılmıştır. Asılsız, mesnetsiz iddialar ve iftiralara karşı gerekli hukuki süreci başlattım. İlgili kişiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Ayrıca İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya'ya, konunun araştırılması için talepte bulundum" ifadelerini kullandı.