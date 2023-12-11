Orgeneral Arif Çetin hakkındaki iddialara cevap verdi, 'Yargıda hesaplaşacağım'
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'uyuşturucu sattığı' iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Konuyu yargıya taşıdığını belirten Çetin " İlgili kişiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Ayrıca İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya'ya, konunun araştırılması için talepte bulundum" dedi.
Sosyal medya platformu X'te 'Delilerin Delisi' mahlasıyla bilinen Muhammed Yakut, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.
"ŞAHSIMA İFTİRA ATILDI"
Bu söylentilere Çetin'den cevap geldi. Orgeneral Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şahsıma yönelik bir kısım iftiralar ortaya atılmıştır. Asılsız, mesnetsiz iddialar ve iftiralara karşı gerekli hukuki süreci başlattım. İlgili kişiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Ayrıca İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya'ya, konunun araştırılması için talepte bulundum" ifadelerini kullandı.