Orhan Şen'den önemli uyarı: Şiddetli yağışlar, hortumlar başımızı ağrıtacak

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu sene kar yağışının olmadığını işaret eden Şen, "Bundan sonra ne olacak? Ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimler göreceğiz. Bu ne demek Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi" dedi.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

KAR YAĞIŞI NEDEN AZ?

Şen, "Türkiye'yi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar, çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az." dedi.

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR, HORTUMLAR BAŞIMIZI AĞRITACAK"

Şen açıklamalarına şöyle devam etti: "Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak? Ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek? Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi.

Bugün Cuma sabah saatlerinde Güney Doğu'nun doğusunda yağmur, Doğu Anadolu'daki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. Doğuda çığ riski devam... İstanbul 14, Ankara 13, Antalya 20, İzmir 18, Diyarbakır 14 derece"