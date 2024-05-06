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Orman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda boya varilinin patlaması neticesinde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Yongalık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait depoda meydana gelen olayda, ağaç damgalamada kullanılan boyanın bulunduğu varil patladı. Olayda S.Y., F.Y. ve A.K. çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü deposunda patlama: 2’si ağır 3 yaralı - 1. Resim

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Yaralılar ise Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilen S.Y. ve F.Y., ilçe hastanesindeki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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