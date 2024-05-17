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Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz?
Vaşak, Ormanlar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da fotokapanla görüntülenen vaşak, ormanda bitki örtüsüyle kendini kamufle etti. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?" notuyla paylaştı.

Ormanların hayaleti olarak adlandırılıp kedigiller familyasından orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabani hayvan türlerinden olan vaşağı fotokapanla Gürhan Gürkaynak fotoğrafladı.

"ORMANDA HAYALET GEZİYOR"

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), Çorum Kargı’da görüntülenen vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz? notuyla paylaştı.

Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz? - 1. Resim

KEDİDEN 5-6 KAT DAHA AĞIR

Kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşağın engebeli arazilerde ve genellikle çam ormanlarında yaşadığının belirtildiği paylaşımda avlanılmasının yasak olduğuna vurgu yapıldı.

Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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