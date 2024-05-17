Ormanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz?

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2024 10:12 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:25 - Güncelleme:

Vaşak, Ormanlar, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çorum’da fotokapanla görüntülenen vaşak, ormanda bitki örtüsüyle kendini kamufle etti. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, vaşağın fotoğrafını “Kargı ormanlarında bir hayalet geziyor. Görebiliyor musunuz?" notuyla paylaştı.