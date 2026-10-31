Osmaniye'de 3,8 büyüklüğünde deprem! AFAD merkez üssünü açıkladı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Ekim Cumartesi günü saat 12.52'de kaydedilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. Bölgede ana sarsıntıdan yaklaşık 5 dakika önce de 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirlendi.

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Osmaniye'de öğle saatlerinde deprem meydana geldi. AFAD'ın son depremler listesine göre saat 12.52'de merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 12.47'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlk sarsıntıdan yaklaşık 5 dakika sonra aynı bölgede 3,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

AFAD'ın 31 Ekim tarihli kayıtlarına göre Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ayrıntıları şöyle:

12.47: Sumbas merkezli 2,5 büyüklüğünde deprem, 7 kilometre derinlik.

12.52: Sumbas merkezli 3,8 büyüklüğünde deprem, 6,99 kilometre derinlik.

Depremlerin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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