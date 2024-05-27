Osmaniye'de korku dolu anlar! Fuel oil yüklü tanker alev alev yandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2024 09:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 09:37 - Güncelleme:

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Osmaniye’de fuel oil yüklü tanker seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alan tanker, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.