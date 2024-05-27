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Osmaniye'de korku dolu anlar! Fuel oil yüklü tanker alev alev yandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Osmaniye&#039;de korku dolu anlar! Fuel oil yüklü tanker alev alev yandı
Tanker Yangını, Düziçi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’de fuel oil yüklü tanker seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Alev alan tanker, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahmet A. idaresindeki fuel oil yüklü tanker Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkiinde aniden yanmaya başladı.

DUMANI FARK EDEN SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLADI

Dumanların çıktığını fark eden sürücü, yol kenarına çektiği tankerden atladı. Araçtan yükselen alevlere müdahalede kendi imkanları yetersiz kalan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlere teslim olan tanker söndürüldü, bir facianın önüne geçildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışma yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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