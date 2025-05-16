Osmaniye'de sel! Bülbül Deresi taştı: Araçlar su altında kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, sel felaketine neden oldu. Bülbül Deresi'nin taşması nedeniyle park halindeki araçlar dere yatağına sürüklendi.

Osmaniye Kadirli ve Sumbas'ta dün öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi taştı. Taşma sonucu park halindeki 7 otomobil dere yatağına sürüklendi, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Araçların çıkarılması için iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.

EV VE İŞ YERLERİNDE SU BASKINLARI

Yağışın ardından iki ilçedeki birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi, Kadirli-Sumbas kara yolu da 20'nci kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin araçlarıyla güvenli alanlara taşındı.

METREKAREYE 90 KİLOGRAM YAIŞ DÜŞTÜ

Kadirli ilçesine giden Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerden bilgi aldı. Yılmaz, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

200 PERSONEL ARAMA, TARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Durumun herkesi üzdüğünü dile getiren Vali Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gerçekten afet olacak şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, derenin taşması nedeniyle su altında kaldı. Derenin kenarında park halindeki araçlar suya kapılıyor. Bu 7 aracın 5'inde tespitlerimize göre herhangi bir vatandaşımız yok. Dileğimiz, Cenabıallah'tan niyazımız, o 2 araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda sahada AFAD'ımız, itfaiyemiz, yaklaşık 200 personelimiz arama, tarama çalışmalarını sürdürüyor."

"DEVLET OLARAK BURADAYIZ"

Vali Erdinç Yılmaz, "Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o 2 aracımızda da temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Devlet olarak buradayız, alandayız, hemşehrilerimizin yanındayız. Zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destek varsa vereceğiz" ifadelerini kullandı.