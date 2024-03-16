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Osmanlı'nın benzersiz geleneği 'zimem defteri' Kars'ta hayat buldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Osmanlı döneminde kalma 'zimem defteri' geleneğini yaşatan Kars'taki gönüllüler Valilik aracılığıyla borçluların borçlarını kapatıyor. Kent valisi Ziya Polat, bu gelenekte gönüllünün kimliğinin açıklanmadığını söyleyip şu ana dek 148 kişinin borcunun kapatıldığını kaydetti.

Osmanlı döneminden gelen ve her Ramazan pek çok ilde hayata geçirilen 'zimem defteri geleneği' bu yıl da ihtiyaç sahiplerine ilaç oldu. 

Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, içinde tüm borçların yazılı olduğu zimem defterlerini satın almasıyla yüzyıllardır sürdürülen gelenek Kars'ta Valilik öncülüğüyle yaşatılıyor. 

"Kars Omuz Omuza" projesi kapsamında kentteki esnafa giden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, burada ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını tek tek hesaplıyor.

Daha sonra hayırsever iş insanlarının desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatan SYDV ekipleri, iş yerlerinin camına da "Bu bakkalda vatandaşlara ait tüm borçlar Valiliğimiz aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından ödenmiştir, hayırlı ramazanlar" notunu asıyor.

'BORCU KİMİN ÖDEDİĞİ BELLİ DEĞİL'

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, zimem defteri geleneğini Kars'ta da yaşattıklarını söyledi.

Veresiye defteri olarak adlandırılabilecek zimem defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiğini anlatan Polat, şöyle konuştu:

Zimem defteri bizim örf ve adetimiz. Osmanlı İmparatorluğu zamanında zimem defteri uygulaması tüm vatandaşlar tarafından uygulanırdı. Bunun güzelliği, borcun kim tarafından ödendiği belli olmuyor. Biz de 'Kars Omuz Omuza' projesiyle ramazanın bereketini hep beraber yaşayalım diye zimem defteri uygulamasını başlattık. Şu anda hayırsever hemşehrilerimizin destekleriyle mahalle bakkallarımızın zimem defterini satın alıyoruz, ihtiyaç sahibi ailelerimizin borçlarını kapatıyoruz.

Vali Polat, borçları tamamen hayırseverlerin kapattığını belirterek, Valilik olarak sadece bu hayır işine aracı olduklarını dile getirdi.

Şu ana kadar 148 kişinin borcunun kapatıldığını anlatan Polat, gönlü zengin hayırseverlere teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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