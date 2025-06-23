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Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne acımadılar! Kirlilik nedeniyle otele 1.3 milyon TL ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Özel Çevre Koruma Bölgesi&#039;ne acımadılar! Kirlilik nedeniyle otele 1.3 milyon TL ceza
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarj etmesinin tespit edilmesiyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uygulandı. Aynı otele 31 Mayıs'ta da çeşitli nedenlerle 3.3 milyon lira ceza kesilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini belirledi.

1.3 MİLYON TL CEZA

Ekipler, arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yaptı. Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 lira olarak uygulandı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne acımadılar! Kirlilik nedeniyle otele 1.3 milyon TL ceza - 1. Resim

MAYIS AYINDA DA CEZA UYGULANMIŞTI

Ekipler gelen ihbarların ardından aynı otele 31 Mayıs'ta yaptığı denetimlerde, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, WC-Duş gibi birimlerin inşasına başlandığı, otel önündeki plajda usulsüz peyzaj çalışmaları, deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin devam ettiği tespiti üzerine işletmeye 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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