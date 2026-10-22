Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş
Başlık ResmiÖzel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan şüphelilerden birinin özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin olduğu ortaya çıktı. S.D.’nin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, lüks yaşamı da dikkat çekti. Okul yönetiminin de diğer öğretmenlere olayı anlatmamaları için işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

Kaydet
|

Ankara’da ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘fuhuş’ suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı. Operasyonlarda birçok ünlü isim ve iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM

'Ailem Güvende' soruşturması: 20 şüpheli tutuklandı

DOSYADAN SINIF ÖĞRETMENİ DE ÇIKTI

Fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınlardan birinin 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın olduğu ortaya çıktı.

“FUHŞA ARACILIK ETTİ”

Lüks yaşamı ile dikkat çeken S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü.

“İŞTEN ATILMA TEHDİDİ” İDDİASI

S.D. ‘uyuşturucu ve fuhuş’ suçları kapsamında tutuklandı. Öte yandan özel okul yetkililerinin ise S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş
Başlık ResmiÖzel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş

38 ADRESTE "AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli operasyonda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği kaydedilmişti. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş
Başlık ResmiÖzel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş

Bakan Gürlek, soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini aktarmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.