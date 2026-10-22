Ankara’da fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan şüphelilerden birinin özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.’nin olduğu ortaya çıktı. S.D.’nin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, lüks yaşamı da dikkat çekti. Okul yönetiminin de diğer öğretmenlere olayı anlatmamaları için işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

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Ankara’da ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’, ‘uyuşturucu madde kullanma’ ve ‘fuhuş’ suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı. Operasyonlarda birçok ünlü isim ve iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı.

DOSYADAN SINIF ÖĞRETMENİ DE ÇIKTI

Fuhuş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınlardan birinin 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli kadın olduğu ortaya çıktı.

“FUHŞA ARACILIK ETTİ”

Lüks yaşamı ile dikkat çeken S.D.’nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü.

“İŞTEN ATILMA TEHDİDİ” İDDİASI

S.D. ‘uyuşturucu ve fuhuş’ suçları kapsamında tutuklandı. Öte yandan özel okul yetkililerinin ise S.D.’nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş

38 ADRESTE "AİLEM GÜVENDE" OPERASYONU

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Açıklamada, İstanbul merkezli operasyonda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildiği kaydedilmişti. Operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Özel okulda skandal! Lüks hayata kelepçe, fuhuş ve uyuşturucu operasyonundan ‘sınıf öğretmeni’ çıktı, aracılık etmiş

Bakan Gürlek, soruşturmalarda fuhşa aracılık veya yer temin eden kişilerin, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetlerin incelendiğini aktarmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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