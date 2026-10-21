Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında yargılanan Ekrem İmamoğlu’na destek vermek maksadıyla uluslararası kamuoyuna yönelik yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye’yi daha önce de yabancı medya kuruluşlarına şikâyet etmesiyle gündeme gelen Özel, bu kez farklı ülkelerdeki yayın organlarına verdiği röportajları ve uluslararası kuruluşlarda yaptığı konuşmaları sıraladı.

Özel, İmamoğlu hakkındaki süreci yabancı kamuoyuna paylaşmak için Almanca, İngilizce ve Fransızca açıklamalar yaptığını belirterek, Meksika’dan Hollanda’ya, Japonya’dan Çin’e kadar farklı ülkelerdeki medya kuruluşlarına ulaştığını söyledi.

Özel, Türkiye’yi şikâyet ettiğini övünerek anlattı: “Dilim döndüğü kadar...”

Özel “Dilim döndüğü kadar anlattım. Meksika’daki dergiye de yazdım, Hollanda’daki televizyona da röportaj verdim. Japonya’da trende basılan, günde sekiz kere manşeti değişen gazeteye de konuştum. Çin’deki haber ajansına da. Arkadaşlar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde de konuştular. Sosyalist Enternasyonal’e, PES’e de söyledik. Avrupa Demokrat Grubu’na da derdimizi anlattık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özel, Yeni Parti’nin üye sayısının dün itibarıyla 772 bine ulaştığını açıkladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala