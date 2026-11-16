Özgür Özel'in "Atatürk'ün partisini geri alacağız" sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski konuşmasından bir kesit yayımlayan Kılıçdaroğlu, videoda "Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Onları kapının önüne koydum; bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeni Parti'nin düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel, konuşmasında CHP yönetimini hedef aldı. Özel, "İstedikleri kadar işgalin tadını çıkarsınlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

Özel’in geri alacağız çıkışının ardından Kılıçdaroğlu’ndan manidar video

Daha önce yaptığı bir konuşmadan kesit paylaşan ve isim zikretmeyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin kimliği, parti disiplini ve yolsuzlukla mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında yolsuzluğa karışan kişilerin partide yeri olmadığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Onları kapının önüne koydum; bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu partiyi kirletmeye kimsenin hakkı yoktur"

"YOLSUZLUK YAPAN BİZDEN DEĞİL"

CHP'nin kişisel çıkarların değil, ortak değerlerin partisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında bireysel çıkar peşinde koşanların CHP'yi temsil edemeyeceğini ifade etti.

Özel’in geri alacağız çıkışının ardından Kılıçdaroğlu’ndan manidar video

Kılıçdaroğlu, "Bireysel çıkar peşinde koşan Cumhuriyet Halk Partili değildir. Yolsuzluk yapan Cumhuriyet Halk Partili değildir" sözleriyle parti içinde temiz siyaset vurgusu yaptı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala