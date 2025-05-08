Özgür Özel, Selçuk Tengioğlu'nu azmettireni biliyor! Nuray Başaran'dan canlı yayında çarpıcı iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sırrı Süreyya Önder'i anma programının çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Özel'in kamuoyuna yansıyan "mesajı aldım" şeklindeki açıklamasına vurgu yapan gazeteci Nuray Başaran, "Özgür Özel mesajı aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olmalı" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni çıkışında 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Özel, 'mesajı aldım' şeklinde açıklama yaptı.

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuyu değerlendiren Gazeteci Nuray Başaran, "Özgür Özel mesajı aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olmalı" dedi.

Başaran şu ifadeleri kullandı:

SORUŞTURMA SADECE EMNİYETLE KALMAMALI

“Sahada görev yapan 955 polis memuru ve emniyet müdürüne soruşturma açıldı. Soruşturma sürecinin 16 Aralık’ta Selçuk Tengioğlu'nun yaptığı ihbardan itibaren araştırılıp değerlendirilmesi gerekiyor. Tengioğlu’nun son 4 aydır CHP'li bir belediyeden yemek kartı aldığını görüyoruz. Yani ihbarı yapmasıyla başlayan bir destek var. Bu çok önemli kapsamlı araştırılması gerekiyor. Sadece emniyetle kalmamalı.

TENGİOĞLU 16 ARALIK'TAN SONRA HANGİ CHP'Lİ İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Bu kişinin 16 Aralık'tan sonra CHP'li hangi isimlerle iletişim kurmuş bakılmalı. İBB güvenlik birimleri neden şikayetçi olmamış. Ve "Neden gerisini biz hallederiz, konuşuruz? demişler.

ÖZEL MESAJ ALDIYSA KİMİN YAPTIRDIĞINI BİLİYOR OLMALI

Özel’e yapılan saldırı kimseye yaramıyor. Özgür Özel grup toplantısında çok enteresan bir şey söyledi. "Ben mesajı aldım" dedi. Bu çok önemli. Ana muhalefet lideri tokadın mesajını aldım dedi. Bir mesajı alabilmek için bilgi sahibi olmak gerekir. Ne mesajı aldı? Bir gazeteci olarak bilmek istiyoruz. Eğer bir kişi mesaj aldıysa kimin yaptırdığını biliyor olmalı.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Tutuklanan şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.