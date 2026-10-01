Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Cumhurşkanı Erdoğan görüşmesine cevap: Lüzumsuz önem atfetmek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Özel, görüşmeye ilişkin değerlendirme yapmayı “lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek” olarak gördüğünü söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Külliye’de kabul etmesinin ardından gözler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çevrildi. Meclis açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, Tugay-Erdoğan görüşmesine ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçınarak kısa bir açıklamayla yetindi.

Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan görüşmesine cevap: Lüzumsuz önem atfetmek

ÖZEL’E TUGAY-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SORULDU

Özgür Özel, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Özel’e, bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ziyareti hakkındaki değerlendirmesi soruldu.

Özel, konu hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapmak istemedi.

Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan görüşmesine cevap: Lüzumsuz önem atfetmek

“LÜZUMSUZ BİR ALANA LÜZUMSUZ ÖNEM ATFETMEK”

Cemil Tugay’ın Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya Özel şu cevabı verdi:

“Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.”

Özel, bu sözlerinin ardından görüşmeyle ilgili başka bir değerlendirmede bulunmadı.

ERDOĞAN, CEMİL TUGAY’I KÜLLİYE’DE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Tugay’ı 30 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığından görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

TUGAY: İZMİR’İN PROJELERİNİ ANLATTIK

Cemil Tugay ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İzmir’in gündemindeki konular ve kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Tugay, Erdoğan’a kabulü ve İzmir’e gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

AK PARTİ’YE GEÇECEĞİ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, daha önce kamuoyuna yansıyan AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Ancak Cemil Tugay’ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada parti değişikliğine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Özgür Özel de söz konusu iddialar veya görüşmenin siyasi sonuçlarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmayarak, konuyu “lüzumsuz önem atfetmek” şeklinde nitelendirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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