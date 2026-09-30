Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğini ifade ederken, gazeteci Mustafa Yavuz ise Tugay’ın ekim ayının son haftasında AK Parti’ye katılacağını söyledi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Tugay’ın Erdoğan’la görüşmesi, bir süredir gündemde olan "AK Parti’ye geçecek" iddialarını yeniden hareketlendirdi.

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

KÜLLİYE’DE DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Tugay’ın bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilmesi, siyasi kulislerde yeni bir hareketlilik oluşturdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Erdoğan ve Tugay’ın birlikte verdiği fotoğraf kamuoyuyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı Külliye'de kabul etti

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayında görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Atik, Tugay’ın uzun süredir AK Parti’ye geçmek istediğinin kulislerde konuşulduğunu ve bugünkü kabulün bu açıdan dikkat çekici olduğunu söyledi.

"BİR BUÇUK YILDIR GÖRÜŞMEK İÇİN UĞRAŞIYORDU"

Atik, Tugay’ın yaklaşık bir buçuk yıldır AK Parti’ye geçiş konusunda girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Daha önce de Tugay ile Erdoğan arasında özel bir görüşme yapıldığı yönünde kendisine bilgi geldiğini ancak bu bilgiyi o dönemde doğrulayamadığını aktardı.

Fatih Atik, bu kabulün AK Parti’ye geçiş iddiaları açısından önemli bir gelişme olarak yorumladı ve "AK Parti'ye geçiyor" dedi.

"EKİM AYINDA KATILACAK"

Gazeteci Mustafa Yavuz ise, "Bana gelen bilgi Ekim ayının son haftası muhtemelen, yani tam programı nasıl olur bilmiyorum ama Cemil Bey AK Parti'ye katılacak. Sayın Cumhurbaşkanı da İzmir'deki bir programla hem Cemil Bey hem de oradaki başka belediye başkanları rozet takacak" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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