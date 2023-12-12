Özgür Özel'den Halil Umut Meler tepkisi: O yumruk hepimize vuruldu

12 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:11

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlunun karıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Göçer'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yürekleri yakan bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyerek Adalet Bakanı'na seslendi, "Yunus Emre Göçer'le ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu?" diye sordu.

Türkiye'nin uluslararası anlamda bu meselenin takipçisi olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Uluslararası hukuka göre, suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır. Bunların ciddi olarak takip edilip edilmediğini göreceğiz" ifadesini kullandı.

HAKEM MELER'E YUMRUKLU SALDIRIYA TEPKİ

Süper Lig'de Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmayı yöneten FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atarak hastanelik etmesinin yankıları sürerken, Özgür Özel de skandal saldırıya tepki gösterdi.

"Dün akşam hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Şimdi bütün dünya televizyonlarında, Türkiye'de, hem de dünyaca ünlü bir hakemimize atılan yumruk, yetmiyor yere düşünce kendisine vurulan tekmeler konuşuluyor" diyen Özel şöyle devam etti:

"Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Orada atılan her tekme, vurulan o yumruk hepimize vurulmuş bir yumruktur. Bu meselenin toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi ve bugün adli makamların gerekli tedbiri alması son derece önemlidir. Bundan sonra takip edeceğiz."

Hakem Halil Umut Meler'e saldırı anı

Özel, yumruğun atılabiliyor olması, yere düşen hakemin tekmelenebiliyor olmasında güvenlik zafiyetinin de dikkati çektiğini dile getirerek, "Biz o yumruk için, o atılan tekmeler için çok değerli hakemimizden, ailesinden bütün sorumlular adına, Türk milleti adına özür dileriz. Bu görüntü Türkiye'ye yakışmamıştır. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil eden bu görüntülere sebep olanlar ve engel olamayanlar bunun hesabını vermelidir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, dün akşam Ankara'da oynanan ve 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girip, hakem Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekmelerle saldırmıştı. Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklandı.