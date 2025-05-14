Pentagon duyurdu! ABD, Türkiye'ye 304 milyon dolarlık füze satışını onayladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'ye 304 milyon dolarlık 'Raytheon imalatı AIM-9X Sidewinde orta menzilli füze' satışının onaylandığını duyurdu.

Pentagon, Türkiye'ye 304 milyon dolarlık 'Raytheon imalatı AIM-9X Sidewinde orta menzilli füze' satışının onaylandığını bildirdi.

AIM-9X SIDEWINDER BLOK 2 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Raytheon imalatı AIM-9X Sidewinder füzesi, dünyadaki en gelişmiş kızılötesi güdümlü, kısa menzil hava-hava füzelerinden biridir. AIM-9X Sidewinder füzesi, havadan havaya (AAM), havadan yüzeye (ASM) veya karadan havaya (SAM) uygulamalarda hiçbir modifikasyon gerektirmeden kullanılabilmektedir.

AIM-9X Sidewinder Block II füzesinin uzunluğu 3 metre, ağırlığı 85 kilogramdır. Füzenin savaş başlığı ise 9.3 kilogram ağırlığında fragmantasyon etkili patlayıcıdır. Füzenin etkili menzili ise yaklaşık 30 kilometredir.

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