Pilot ölmüş, yolcu yaralanmıştı.... Düşen uçağın ilk anları ortaya çıktı! "Kusura bakmayın çok geç kaldık"

Dünya turuna çıkmak için Eskişehir'den yola çıkan Kaçkar Dağları'na düşen uçağa dair ilk görüntüler ortaya çıktı. Uçağa ulaşan ilk kişinin "Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadelerini kullandığı görüldü.

Dün Türkiye'yi sarsan kaza haberi Kaçkar Dağları'ndan geldi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere havalanan tek motorlu uçağın Rize ile Erzurum arasında Kaçkar Dağları'na düşmesiyle yolcu Hicran Kaya yaralanırken, uçağın pilotu Mehmet Demirci ise hayatını kaybetti.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Düşen uçağın enkazına dün sabah 06.24'te İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve JAK timleri tarafından ulaşıldı. Arama kurtarma timlerinin bölgeye gittiği ilk görüntüler ortaya çıktı.

"KUSURA BAKMAYIN GEÇ KALDIK"

Görüntülerde uçağa ulaşan Hüsnü Kan’ın yaralı yolcu Hicran Kaya’ya sağlık durumunu sorduğu, ardından da pilotun sağlık durumunu kontrol ettiği görülüyor.

Kan'ın Kaya'ya "Nasılsınız? Geldik. İyi misiniz?, Bilinciniz yerinde mi? Kusura bakmayın çok geç kaldık" ifadelerini kullandığı görüldü.