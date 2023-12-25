25 Aralık 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:22

Türkiye Irak’ın kuzeyinden gelen şehit haberleriyle yasa boğuldu. PKK’lı teröristlerin hain saldırısında 6 askerin şehit düşmesinden sadece bir gün sonra 6 asker daha şehit oldu. TSK bölgede PKK/YPG'ye yönelik büyük bir temizlik başlatırken, teröristlerin ABD yapımı M16AD piyade tüfeğini kullandığı ortaya çıktı. MOSSAD bağlantısının da kesinleşmesiyleTürkiye gündeminden Gazze'yi düşürmeye yönelik bir operasyon yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu.

PKK, ABD'NİN M16A4 PİYADE TÜFEĞİNİ KULLANIYOR

Teröristlerin son saldırılarda kullandıkları M16A4 tüfeği, ön cephedeki Amerikan birliklerinin standart piyade tüfeği olarak biliniyor. 'Müttefik' ABD’nin DEAŞ ile mücadele adı altında verdiği bu silahlar, özellikle sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe karşı kullanılıyor.

Saldırıların ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeride ve dışarıda terörislere nefes aldırmayacağız. Emperyalistlere taşeronluk yapan, kiralık katil sürüleriyle mücadeleden kesinlikle geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, PKK'nın emperyalist güçlere taşeronluk yaptığının altını çizmesi dikkat çekti.

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DAEŞ BAHANESİYLE PKK'YA SİLAH YOLLUYORLAR

PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ABD, onun Suriye kolu olan YPG'yi 'özgürlük savaşçısı' olarak görüyor. Türkiye'nin kaygılarını birçok kez dile getirmesi ve ikazda bulunmasına rağmen ABD, teröristlere silah vermeye devam ediyor.

Teröristlerin elindeki M16A4 piyade tüfeği, ilk kez bulunmuyor. 2017 yılında TSK'nın Şırnak Beytüşşebab’ta PKK'lı teröristlere karşı düzenlediği operasyonda da aynı tüfek ele geçirilmişti. Helikopterlerin de destek verdiği 'Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener Operasyonu'nda sahada yapılan aramalarda ise bir adet M16A4 piyade tüfeği, bir adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, dört adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 400 adet fişek, 15 adet el yapımı patlayıcı, 11 adet el bombası, bir adet gece görüş dürbünü ve dört adet telsiz ele geçirilmişti.

M16A4, DAEŞ'İN ELİNDE DE BULUNMUŞTU

M16A4, Amerikan Colt firması tarafından üretilen, dünyada birçok özel kuvvet personelinin envanterinde bulunan bir özel piyade silahı olarak biliniyor.

Silah, 2014 yılında DEAŞ’lı terörist Abu Turaab Al Kanadi'nin X hesabında paylaştığı fotoğrafla da gündeme gelmişti. Al Kanadi'nin paylaştığı fotoğrafta, M16A4 dahil olmak üzere Amerikan ordusuna ait silah ve ekipmanlar bulunuyordu. Al Kanadi X'te paylaştığı bu fotoğrafların altına ise 'Daha vereceğin bir şey yok mu Obama?' yazmıştı.

TÜRKİYE ABD'Yİ YILLARDIR UYARIYOR

Geçmiş haberlere bakıldığında, Türkiye'nin ABD'yi YPG'ye yardım etmemesi konusunda yıllardır uyardığı görülüyor. YPG'nin PKK ile aynı kaynaktan geldiği birçok bağımsız kuruluş tarafından kabul ediliyor. YPG'nin PKK ile ortak geçmişe sahip olduğu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fikirlerinden büyük ölçüde etkilendiği belirtiliyor. Buna rağmen ABD, PKK ile YPG'nin aynı olmadığını iddia ederek, emperyalist amaçları için teröristlere silah vermeye devam ediyor.

'MARKANIZI DEĞİŞTİRMELİSİNİZ'

Reuters'ın 2017 yılındaki haberine göre, ABD'li general Raymond Thomas, Kürt YPG milislerine 2015 yılında Suriye Demokratik Güçleri adı altında Suriyeli Araplarla ittifak kurmadan önce 'markalarını' değiştirmelerini söyledi.

Türkiye'nin endişelerini 2015 yılında YPG'ye bildirdiğini söyleyen Thomas,YPG'ye "Markanızı değiştirmek zorundasınız. Kendinize YPG dışında ne isim vermek istiyorsunuz? Yaklaşık bir gün içinde Suriye Demokratik Güçleri olduklarını ilan ettiler" ifadesini kullandı.

İSRAİL VE ABD HAİN SALDIRIYA YARDIM ETTİ

Dün 12 askerin şehit olduğu hain terör saldırısında ABD silahının yanında İsrail bağlantısı da vardı. Teröristlerin, Irak’ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma planı Suriye’de yapıldı. Kamışlı’daki terör toplantısında Zap, Hakurk, Gara, Metina bölgelerindeki 7 nokta için eylem kararı alındı. Saldırıyı yöneten Welat, Hüseyin ve Helmet kod adlı teröristler Kamışlı’ya bağlı Dırbesiye’deki Rubaria askerî üssünden teknolojik donanım ve silahları ile birlikte Sincar’a getirildi.

Özel Kuvvetlerin emekli komutanlarından Mithat Işık, "Koalisyon ve PKK-YPG Irak’taki saldırının tatbikatını Suriye’de gerçekleştirdi. Deyrizor ve Kamışlı’daki tatbikatların ardından, teröristleri gece görüş dürbünleri ve karda batmayan botlar dâhil modern askerî donanım ve GPS desteği ile sahaya sürdüler" dedi.

Saha kaynakları Suriye’nin kuzeyinde görevli bir İsrail albayı ile üç MOSSAD ajanının da eğitim ve saldırı sürecinde aktif rol aldığını dile getirdi.

PKK’nın Irak saldırısından birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Corella PKK kontrolündeki Kamışlı’ya geldiği de öğrenildi. PKK-YPG ile koalisyon güçlerinin saldırı tatbikatının sürdüğü günlerde ziyarette bulunan Corella, terör elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e destek sözü verdi. Emekli komutan Mithat Işık "Suriye’deki tatbikatların hedefinde Türkiye’nin olduğu Irak saldırılarıyla gün yüzüne çıktı" diye konuştu.

AMAÇ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN GAZZE'Yİ DÜŞÜRMEK Mİ?

12 şehit haberi yurdu yasa boğarken, ABD ve İsrail destekli saldırının Gazze ile bağlantılı olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye, bölgesel ve uluslararası arenada her fırsatta masum Gazzelilerin haklarını savunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için 'Gazze Kasabı' ifadesini kullanarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağını söyledi. Erdoğan, Gazze'deki katliamlara karşı İsrail'e doğrudan ve en yüksek sesle tepki gösteren lider oldu.

Uluslararası kamuoyunda İsrail'e yönelik tepki artarken, ABD ve İsrail uluslararası kamuoyunda yalnızlaştı. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden, 2024 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimini kazanmak için İsrail'den 'elini çabuk tutmasını' istedi. ABD, başta İsrail'e koşulsuz desteğini sunarken, şu anda 'insani kaygılar' nedeniyle Netanyahu hükümetini uyarıyor.

Emperyalist güçlerin planı suya düşerken, Türkiye'de terör yeniden ortaya çıktı. Türkiye, gerek uluslararası alanda, gerek enerji vb. sektörlerde atılımlar yaptığında, geçmişte de görüldüğü üzere bu tür saldırılarla karşı karşıya kalıyor. 'Gözdağı' olarak da tanımlanabilecek saldırıda ABD ve İsrail'in doğrudan desteğinin olması, "Türkiye gündeminden Gazze'yi düşürmek mi amaçlanıyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

İZLEYİN: PKK SALDIRISININ ZAMANLAMASI MANİDAR! AMAÇ TÜRKİYE GÜNDEMİNDEN GAZZE’Yİ Mİ DÜŞÜRMEK?