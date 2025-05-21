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PKK'nın sözde yöneticisine Almanya'da darbe! Tutuklanarak Bremen Cezaevi'ne gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'da PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer aldığı belirtilen Yüksel K., terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Bremen'deki evinde gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Yüksel K.'nın propaganda faaliyetlerini koordine eden yönetici pozisyonunda olduğunu açıkladı.

5-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre sonrası terör örgütü PKK, bugün erken saatlerde kendini feshettiğini açıkladı. Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 'pratikleşme süreci'nin İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan tarafından yönetileceği belirtildi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

PKK'nın sözde yöneticisine Almanya'da darbe! Tutuklanarak Bremen Cezaevi'ne gönderildi - 1. Resim

YÖNETİCİ POZİSYONUNDA

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yüksel K. hakkında Alman Ceza Kanunu'nun "yabancı bir terör örgütü üyesi olma ve onun için faaliyet yürütme" iddiaları kapsamında 4 Nisan 2025 tarihli mahkeme kararı bulunduğu bildirildi. 

Bu nedenle Yüksel K.'nın Bremen kentindeki evinde polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Yüksel K.'nın Haziran 2016'dan Temmuz 2023'e kadar terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yapılanması içinde yer aldığı kaydedildi. 

PKK'nın sözde yöneticisine Almanya'da darbe! Tutuklanarak Bremen Cezaevi'ne gönderildi - 2. Resim

BREMEN CEZAEVİ'NİN YOLUNU TUTTU

Açıklamada şahsın, terör örgütünün Avrupa'daki propaganda faaliyetlerini koordine etme sorumluluğu ile yönetici pozisyonunda bulunduğu da bildirildi. Ayrıca PKK'nın Avrupa'daki sözde yöneticileriyle de bağlantısı olduğu da vurgulandı.

Yüksel K.'nın mahkeme tarafından tutuklanarak Bremen'deki cezaevine götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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