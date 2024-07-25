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PKK’yı Avenger de kurtaramayacak! ABD yardım yağdırıyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PKK’yı Avenger de kurtaramayacak! ABD yardım yağdırıyor...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG’nin işgal ettiği Haseke ilindeki üssüne, 40 araçtan oluşan askerî takviye sevk etti.

Yeşim Eraslan / ANKARA - Geçtiğimiz hafta gerçekleşen sevkiyatta aralarında ABD askerlerini taşıyan “Bradley” tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoyda mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçların da yer aldığı gözlemlendi. Avenger Hava Savunma Sistemi’nin TSK’nın kullandığı İHA ve SİHA karşısındaki etkisini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, bu sistemin İHA ve SİHA’lar karşısında bir etkisinin olmadığını ifade etti.

“BİZ YÜKSEK UÇUYORUZ”

Avenger’de ‘stinger’ füzesi kullanıldığını belirten Oğuz “Stinger füzeleri bizim İHA ve SİHA’larımızı vuramaz. İHA ve SİHA’larımız, stinger füzelerinin irtifası ve yüksekliğinin erişim alanının üzerinde görev yapıyor. Stinger’lar küçük İHA’ları vurabilir ama bunun için de kullanmaya değmez. Bizim harekât bölgelerinde görev yapan TB2, TB3, ANKA veya AKINCI’lardan hiç birine erişemez” dedi. “Stinger füzeleri çok daha kısa menzilde görev yapabilir” diyen Oğuz “11.500 fit (3,5 km) yüksekliğe kadar uçan hedefleri vurabilir ve yaklaşık 5 mil (8 km) menzile sahiptir. Bizim SİHA’larımız ise 18-20 bin fite (6 km) çıkabilir” ifadelerini kullandı.         

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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